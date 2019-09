Tamponamento tra 10 auto, coda 10 km A4

(ANSA) - VENEZIA, 3 SET - Una coda che ha raggiunto i 10 chilometri di lunghezza è stata causata da un tamponamento avvenuto poco dopo le 17.35 tra una decina d'auto nel tratto dell'autostrada A4 tra il bivio con la A57 e Padova est, in direzione Milano.

Non si registrano feriti nell'incidente, che si è verificato nella corsia di sorpasso nel territorio comunale di Vigonza (Padova). Il sinistro è stato risolto intorno alle ore 19.15.

Sul posto hanno operato Polstrada, ausiliari della viabilità di Cav Spa e soccorso meccanico, che hanno rimosso tutti i veicoli, ripulito il manto stradale dai detriti e rese percorribili tutte le tre corsie. Le code sono in lento ma graduale smaltimento. (ANSA).