Miss Italia, finalista vittima 'haters'

(ANSA) - VENEZIA, 3 SET - C'è anche un caso di odio in rete ai danni di una delle finaliste di Miss Italia, la ventenne padovana Sevmi Tharuka Fernando, vittima di attacchi sui social per il colore della pelle.

La ragazza, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero (Padova), ha origini cingalesi: il papà si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka circa trenta anni fa e dopo alcuni anni è stato raggiunto dalla moglie. A incoraggiare e sostenere Sevmi su Instagram è intervenuta Miss Italia 1996, Denny Mendez, anche lei oggetto di polemiche a suo tempo, ma non così violente come di questi tempi sui social. "Auguri! In bocca al lupo", scrive la Mendez; "Grazie infinite Viva il lupo!", risponde la giovane miss, modella per una scuola di hair stylist. (ANSA).