Miss Italia, televoto deciderà ogni fase

Per la prima volta nella storia del concorso, tutte le fasi di votazione che porteranno all'elezione di Miss Italia 2019 - in programma a Jesolo il 6 settembre - saranno affidate esclusivamente al televoto.

Le fasi di votazione - ricorda l'organizzazione - saranno quattro: si passerà dal numero di 80 miss a 40, poi a venti, a dieci, quindi a due. E' prevista infine un'ulteriore fase di votazione, che coinvolgerà le ultime due miss in gara e una terza ragazza, recuperata da una giuria tra le 78 escluse.

Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è di cinque per ogni sessione di voto.