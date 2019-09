Da tre giorni bloccati sulle Tre Cime Lavaredo, rifiutano l'aiuto

Sono attaccati da tre giorni ad una parete delle Tre Cime di Lavaredo e per due volte si sono alzati in volo gli elicotteri del Soccorso alpino per offrire un aiuto, ma è stato rifiutato. Non è ancora finita l'odissea di una coppia di alpinisti di Barcellona, 45 anni lui, 36 lei.



#Veneto, Tre Cime di Lavaredo: coppia spagnola da tre giorni in quota rifiuta ogni aiuto da parte del #SoccorsoAlpino. Qui i dettagli https://t.co/E1hE2A5gAM pic.twitter.com/y6x5hkqZSI — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 2 settembre 2019