Esodo: Autovie,sabato bollino nero in A4

(ANSA) - TRIESTE, 30 AGO - Fine settimana di traffico intenso, per partenze e rientri, sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Domani è previsto il "bollino nero". Oggi, giornata da "bollino rosso", il traffico è intenso lungo la A4 Venezia-Trieste verso Venezia, mentre in direzione opposta si viaggia in modo più fluido, ma sostenuto.

Circolazione critica anche in A23 Palmanova-Tarvisio, verso Tarvisio e in A57 Tangenziale di Mestre verso Trieste. Per domani sono previsti 163 mila transiti: si attende un elevato numero di veicoli in A4 verso Trieste e possibili rallentamenti ai caselli che portano al mare. Più congestionata la viabilità in direzione Venezia, con probabili incolonnamenti in entrata alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli di Latisana, San Stino di Livenza, San Donà di Piave. Il traffico potrà essere critico in A23 verso Palmanova, con code al bivio A4/A23; anche la A57 sarà caratterizzata da flussi intensi di veicoli. Per domenica sono attesi circa 144 mila transiti.

(ANSA).