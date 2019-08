Venezia: le Miss Italia sul red carpet

(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - Incursione del concorso di Miss Italia alla 76/a Mostra del Cinema, che oggi ha visto sfilare sul red carpet del Lido le 80 ragazze giunte alla finale, in programma il 6 settembre a Jesolo. Una parata di giovani in scintillanti vestiti oro rosso, accompagnate dalla patron Patrizia Mirigliani, che hanno raccolto gli applausi del pubblico giunto al lido per la kermesse cinematografica. Una passerella ancora più speciale per la giovane Alice Mocenni, con la fascia di Miss Venezia M9, che ha festeggiato sul tappetto rosso la giornata del suo ventesimo compleanno. Il Veneto, con 7 ragazze in finale, è una delle regioni più rappresentate nel concorso di bellezza 2019, che vede però in testa il Lazio, con 8 miss. (ANSA).