Venezia: ritorna ponte per cimitero

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - La Giunta comunale riunitasi oggi a Ca' Farsetti, ha approvato la delibera per l'assemblaggio e lo smontaggio del ponte galleggiante provvisorio tra le Fondamente Nove e il cimitero di San Michele in Isola, esattamente all'altezza del portale monumentale che un tempo fungeva da ingresso principale. Il ponte sarà aperto al pubblico per dieci giorni e sarà percorribile indicativamente da giovedì 31 ottobre a domenica 10 novembre in occasione delle celebrazioni per i defunti recuperando un'antica tradizione esistente fino al 1950 mai più rinnovata.