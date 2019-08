Ossa a Albarella,potrebbe essere Noventa

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - La procura di Padova si è messa in contatto con quella di Rovigo per chiedere di verificare se i reperti ossei rinvenuti nella spiaggia di Albarella (Rosolina) appartengano al cadavere di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego della cui scomparsa sono sospettati i fratelli Freddy e Debora Sorgato e la ex tabaccaia Manuela Cacco. Sabato scorso è emerso un frammento che sembrerebbe un femore, il 20 agosto una mandibola. Il medico legale Lorenzo Marinelli di Ferrara sarà a breve incaricato dal pm Sabrina Duò di verificare se si tratta di ossa umane o animali. Se sarà necessario verrà fatta anche l'estrazione del dna.