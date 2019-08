Miss Italia:tour finaliste in terraferma

(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - Una giornata ricca di impegni nella terraferma veneziana quella di domani, 28 agosto, per le aspiranti Miss Italia, in attesa della finale a Jesolo il 6 settembre. Dopo la conferenza stampa al Museo M9 ieri, mercoledì sarà una giornata di promozione per il concorso di bellezza che vedrà le ventuno finaliste regionali accompagnate da Miss Venezia e Miss Jesolo incontrare i cittadini nei luoghi più significativi del territorio: Marghera, Zelarino, Chirignago, Favaro e Mestre. Una iniziativa a cura della società Vela del Gruppo Avm. Le giovani, a bordo di un mezzo Actv dedicato, si sposteranno tra le varie località di terraferma, incontrando cittadini, commercianti locali (a mezzogiorno anche la tappa al mercato di Mestre) e amministratori, con l'appuntamento istituzionale al Municipio di Mestre e passeggiata fra le vie dello shopping. Infine la serata di gala in onore di tutte le 187 reginette rimaste in gara, al Casinò di Venezia nella sede di Ca' Noghera.