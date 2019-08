Valpolicella modifica disciplinari

(ANSA) - VERONA, 26 AGO - Iter concluso per le modifiche dei quattro disciplinari di produzione di "Valpolicella", "Valpolicella Ripasso", "Amarone" e "Recioto", che dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono ora esecutive per tutta la filiera della denominazione. Sono 4 i punti principali della revisione normativa attuata dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella: la modifica delle percentuali di uve di Corvinone per i vini Doc e Docg; l'innalzamento da 3 a 4 anni del ciclo vegetativo del vigneto per le uve di Amarone e Recioto; l'estensione del tappo a vite per il Valpolicella; le nuove disposizioni per la produzione del Valpolicella Ripasso, vino strategico per l'economia dell'area. Due le direttrici del Consorzio alla base delle variazioni dei disciplinari, modificati l'ultima volta nel 2010: una politica di salvaguardia dell'esclusività qualitativa dei vini espressione di questo territorio vocato, e la garanzia, nel contempo, della redditività vitivinicola della denominazione, quindi la remuneratività alle aziende.