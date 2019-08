In fiume con auto, morto 84enne

(ANSA) - VENEZIA, 26 AGO - Un uomo di 84 anni è morto, stamane, in un incidente stradale a Mira (Venezia). L'auto che guidava, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, è uscita di strada autonomamente ed è finita nel naviglio del Brenta.

L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti. Pochi minuti dopo, sul posto sono giunti i militari, i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori. Per l'84enne non c'è stato niente da fare. I pompieri hanno rimosso il veicolo dall'acqua.