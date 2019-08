Giochi 2026: nuovo incontro a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Servirà a lavorare per definire la governance delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina l'incontro in programma domani pomeriggio nella sede della Regione Lombardia a Milano.

All'appuntamento a porte chiuse saranno presenti i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina, il presidente del Coni Giovanni Malagò ma non il sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti. Una notizia che non stupisce più di tanto in considerazione della crisi di governo e delle consulazioni in programma domani al Quirinale. (ANSA).