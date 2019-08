Rugby: gli azzurri in ritiro a Verona

(ANSA) - VERONA, 25 AGO - E' cominciato a Verona il raduno della nazionale italiana di Rugby che si sta preparando ai Mondiali in Giappone e, nel frattempo, affronterà la Francia nel test match di venerdì allo Stade de France di Parigi.

Gli azzurri nel pomeriggio hanno svolto la prima seduta di allenamento tra campo e palestra al Payanini Center - centro sportivo del Verona Rugby - davanti ad un nutrito numero di tifosi accorsi per salutare la Nazionale in vista della partenza per il match contro i Coqs, penultimo appuntamento premondiale prima di volare il Giappone per il torneo iridato in cui l'Italia esordirà il 22 settembre contro la Namibia.

"Cominciare il raduno con l'affetto dei nostri tifosi ci dà sicuramente una carica maggiore per preparare il prossimo match contro la Francia - è il commento del ct Conor O'Shea -. Dopo i primi due test match di preparazione, la settimana scorsa è servita per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista del prossimo periodo che sarà molto intenso".