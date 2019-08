Muore malore mentre in auto va ospedale

(ANSA) - VICENZA, 22 AGO - Un vicentino di 64 anni è morto oggi dopo essere stato colto da malore mentre in automobile cercava di raggiungere l'ospedale. Si era sentito male poco prima mentre era in un bar, a Lonigo (Vicenza), ma anzichè chiedere aiuto a quanti si trovavano nel locale ha deciso di dirigersi da solo in ospedale, dove però non è mai arrivato a causa del malore. Secondo la ricostruzione della polstrada l'uomo, Giuseppe Nalin, si trovava nel bar per fare colazione, e qui ha accusato un forte mal di stomaco. E' allora uscito ed è salito sulla sua Fiat Panda, per raggiungere da solo il pronto soccorso del vicino ospedale. Ma fatto mezzo chilometro è finito con l'auto contro il muro della farmacia comunale. L'impatto non è stato violento (la vettura non ha subito danni), tuttavia a stroncare l'automobilista è stato probabilmente un arresto cardiaco, a causa del quale ha perso il controllo dell'utilitaria.