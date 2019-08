Festival Show 2019 arriva a Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 21 AGO - Il Festival Show 2019 fa tappa ancora Mestre con un concerto in Piazza Ferretto, venerdì 23 agosto, che vedrà alternarsi sul palco Dolcenera, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Ivana Spagna Lo stato sociale, Enrico Nigiotti e Alberto Russo. Un sodalizio ormai consolidato quello tra Mestre e la kermesse musicale organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella - con la collaborazione della veneziana Vela Spa - che guarda agli appassionati di musica e concerti dell'intera area metropolitana. Un palco che viene allestito a tempo di record, e consente di accogliere in piazza Ferretto migliaia di persone. Evento questo che rappresenta anche un volano economico importante per commercianti ed esercenti affacciati sul salotto di Mestre, che prolungano nella serata l'orario di chiusura. Nel corso dello spettacolo, presentato da Anna Safroncik, si esibiranno anche i giovanissimi Benedetta Catenacci, Daniele Pollina e Francesco Correr per uno spettacolo-concorso organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella.