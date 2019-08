Regioni: Giunta veneta approva bilancio

(ANSA) - VENEZIA, 20 AGO - "Posso annunciare un fatto storico: oggi, 20 agosto, la Regione Veneto ha approvato il suo bilancio". Lo ha dichiarato, al termine della riunione odierna della Giunta regionale del Veneto, il presidente Luca Zaia. "E' stato accolto il mio invito ad approvare il bilancio sempre prima - ha detto -. Oggi parte la macchina, con l'invio delle carte a Consiglio e Commissioni, puntando ad arrivare alla discussione entro un mese, un mese e mezzo". Il bilancio ammonta a 15,7 miliardi di euro, dei quali quasi 10 per la sanità. "E si tratta - ha rilevato Zaia - di un bilancio tax free, perché abbiamo scelto ancora una volta di non mettere le mani in tasca ai Veneti per 1 miliardo e 179 milioni, pur senza tagliare minimamente i servizi, nonostante la disponibilità di cassa libera sia passata dal mezzo miliardo del 2010 agli attuali 50 milioni".