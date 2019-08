Estate: colonne e rallentamenti in A4

(ANSA) - TRIESTE, 17 AGO - Traffico intenso oggi sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, in occasione del controesodo estivo. Nel pomeriggio - osserva la Concessionaria - la ripartenza dei mezzi pesanti sommata al transito dei vacanzieri, ha creato all'ingresso della barriera di Trieste-Lisert una coda di 6 chilometri.

Per tutta la giornata - riferisce Autovie - il tratto tra Villesse e il nodo di Palmanova in direzione Venezia è stato interessato da continui incolonnamenti che si sono creati e riassorbiti senza creare blocchi. La circolazione è invece tornata alla normalità nel pomeriggio tra Latisana e il bivio A4/A23 in direzione Trieste, dove le code a tratti, formatesi poco dopo pranzo per effetto della ripartenza dei turisti dalle località balneari venete e friulane, si sono riassorbite.

Domani, secondo le previsioni della Concessionaria, sarà una giornata con traffico da "bollino rosso". (ANSA).