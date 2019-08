Tempesta Vaia, riciclati tronchi caduti

(ANSA) - UDINE, 15 AGO - "Aree fumatori" da spiaggia, complete di panchine, sedute, pedane, posacenere e quant'altro, realizzate utilizzando il legno dei tronchi abbattuti dalla tempesta Vaia nei boschi sui monti della Carnia lo scorso mese di ottobre. E' il riciclo compiuto da un' azienda di Forni di Sopra e Villa Santina (Udine), nell'ambito del progetto "Aree per fumatori" commissionato dal Comune di San Michele al Tagliamento all'azienda carnica. Lo rende noto il quotidiano Messaggero Veneto oggi in edicola precisando che le aree sono state installate su otto chilometri di spiaggia di "Bibione 43" (Venezia). Il legno è quello delle foreste certificate Pefc di Fvg e Veneto che gode del marchio Filiera solidale Pefc. Per l'azienda l'iniziativa ha più elementi positivi: sostituire la plastica con materiali rinnovabili, capaci di stoccare la CO2, di basso consumo energetico, recuperabili e riciclabili a fine ciclo vitale. Non si tratta dell'unico progetto per il recupero degli alberi abbattuti. (ANSA).