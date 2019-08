Associazione Rom diffida Salvini e Zaia

(ANSA) - TREVISO, 15 AGO - L'Associazione nazionale Rom annuncia di aver inviato una "formale diffida" al ministro dell'interno Salvini, al presidente del Veneto, Zaia, e ad alcuni sindaci del trevigiano per il mancato rispetto degli accordi europei e della strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti (Rsc), per i quali le autorità italiane ricevono dalla Ue specifici fondi strutturali. Regione Veneto, Comuni, Ministero dell'Interno, Unar - è detto nella diffida - "hanno omesso di implementare la Strategia Nazionale di Inclusione e la sua governance, ricevendo invece, per questo scopo, denaro dalla Commissione Europea per promuovere inclusione sociale, combattere povertà e discriminazione". L'iniziativa, spiega l'Anr, prende le mosse dall'ultimo scontro tra nomadi e autorità verificatosi a Caerano San Marco (Treviso), dove il sindaco ha denunciato di essere stato aggredito da un famiglia di etnia rom che voleva far sgomberare con il camper da un'area non autorizzata.