Maltrattamenti in casa riposo anziani, 9 misure cautelari

La Polizia di Stato di Rovigo ha eseguito nove misure cautelari nei confronti di operatori socio sanitari e inservienti di una struttura assistenziale ritenuti responsabili in concorso di reiterati maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti.

Il gip ha applicato a tutti gli indagati la misura interdittiva del divieto di svolgere attività professionali di dipendenti in strutture sanitarie, socio sanitarie e socioassistenziali. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno accertato le vittime, soggetti non autosufficienti, hanno subito violenza fisiche quali percosse, offese, minacce, nonché altri atti denigratori e lesivi della dignità umana. L'operazione ha preso le mosse da alcune dichiarazioni del personale della struttura stessa che, in presenza di comportamenti violenti, non ha esitato a contattare e notiziare le forze dell'ordine. Le dichiarazioni assunte sono state ritenute verosimili e credibili, successivamente suffragate dalle intercettazioni ambientali. Il monitoraggio dei luoghi segnalati ha confermato i maltrattamenti nei confronti dei pazienti, costretti giornalmente a subire vessazioni e sevizie. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 in Questura.