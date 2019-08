Morandi, contestata Edizione Holding

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Una quarantina di persone aderenti a varie sigle del mondo antagonista ha dato vita oggi a Treviso ad una manifestazione di contestazione, di fronte alla sede di Edizione holding, controllata dalla famiglia Benetton. I manifestanti oltre alla tragedia del Ponte Morandi nelle contestazioni fanno riferimento allo "sfruttamento dei terzisti negli anni Ottanta e alla sottrazione delle terre dei Mapuche, in Sudamerica". I manifestanti si sono stesi per alcuni secondi sulla strada per simboleggiare le vittime di Genova.