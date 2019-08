Sasso si stacca da roccia, ferito scout

(ANSA) - BELLUNO, 12 AGO - Uno scout 17enne è rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito da un sasso staccatosi da una parete rocciosa, in Val Cridola, nel Cadore. Il ragazzo si trovava con il proprio gruppo all'imbocco della valle quando dall'alto è caduto il pezzo di roccia. Il 17enne ha riportato una ferita non grave. Mentre i compagni lo aiutavano a raggiungere la strada, in zona sono stati inviati anche gli uomini del Soccorso Alpino di Centro Cadore (Belluno), per eventuale supporto all'ambulanza inviata da Lorenzago. Lo scout, residente a Treviso, è stato medicato e sistemato sulla barella, infine trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso di Auronzo.