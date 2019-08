Canoa:società si sfidano per titolo 2019

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Sul lago Santa Maria, suddiviso tra i comuni di Revine Lago e Tarzo in provincia di Treviso, si stanno disputando i campionati italiani l'assegnazione del titolo italiano 2019 per società sulla distanza olimpica dei 500 metri e del Trofeo delle Regioni. L'organizzazione del Campionato italiano di canoa velocità 500 metri per società è affidata a un pool di associazioni coordinate dal Comitato regionale Veneto della Fick: Canoa club San Donà, Canoa club Mestre, Centro nautico Bardolino, Venice Canoe & Dragon Boat e Canoa club Verona.