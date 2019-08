Europei ciclismo: Dainese oro Under 23

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - L'azzurro Alberto Dainese ha vinto la medaglia d'oro nella prova su strada Under 23 ai Campionati europei di ciclismo in corso ad Akmaar, in Olanda. Dopo il successo di Letizia Paternoster nella prova femminile di ieri, il 21enne padovano con una volata vincente ha arricchito il medagliere azzurro battendo il danese Niklas Larsen e l'estone Rait Arm. (ANSA).