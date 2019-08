Sveva Alviti madrina dei premi Kineo

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Domenica 1 settembre si terrà alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il premio Kinéo, riconoscimento al cinema italiano votato dal pubblico, prevalentemente delle sale cinematografiche Anec (sul sito www.kineo.info), e da una giuria internazionale di personalità.

La 17/a edizione del premio, dedicato all'ambiente e con la partecipazione dell'ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, presenterà in anteprima mondiale 'Ocean Literacy for All', un tool kit tradotto in cinque lingue e diffuso in 35 paesi nel mondo, che aiuterà gli insegnanti a formare i ragazzi di tutte le età ad avere rispetto per il mare.

Madrina del premio Kinéo 2019, l'attrice Sveva Alviti, candidata come miglior attrice emergente ai premi Cesar nel 2018 per l'interpretazione di Dalida di Liza Azuelos, primo al box office in Francia per settimane, trasmesso come evento speciale in prima serata da Rai1.

Questi i premi Kinéo: miglior film drammatico, commedia, opera prima, regista, montaggio, attore protagonista drammatico, attrice protagonista drammatica, attore protagonista commedia, attrice protagonista commedia, attore non protagonista, attrice non protagonista, Kinéo Sncci pubblico e critica, Kinéo Giovani, Premi Kinéo Speciali e Kinéo International Awards.(ANSA).