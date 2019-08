Milano-Cortina, nuova pista su 5 Torri

(ANSA) - CORTINA, 9 AGO - A Cortina fervono i lavori sulle piste in vista dei Mondiali di Sci 2021, evento che 'tirerà' la volata alle Olimpiadi 2026, con impianti e infrastrutture che costituiranno una legacy duratura dopo l'evento iridato.

Fondazione Cortina 2021 annuncia l'inizio dei lavori sulla ski area delle Cinque Torri per la nuova pista "Lino Lacedelli". Un tracciato per il training durante i Mondiali, e inoltre un'opera importante per l'attività agonistica giovanile di atleti e sci club, al di là dell'orizzonte dei Campionati, provvista di ogni dotazione di sicurezza. Intitolata al grande alpinista ampezzano che nel 1954 conquistò il K2, costituirà una variante della pista principale 5 Torri a favore di una nuova porzione, lunga circa 1500 metri. Il nuovo tracciato comporterà movimenti terra per complessivi 36.000 metri cubi, con un equilibrio tra interventi di scavo e riporto. Una pista con caratteristiche di sicurezza e manto nevoso al top, pronta dopo i Mondiali ad ospitare anche test event in vista delle Olimpiadi. (ANSA).