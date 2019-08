Cattolica: in semestre utile +20,5%

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Primo semestre in forte crescita per Cattolica Assicurazioni. L'amministratore delegato Alberto Minali consegna un utile netto di 61 milioni in crescita del 20,5% e con un risultato operativo a 156 milioni (+4,3%).

La raccolta complessiva, si legge in una nota, si attesta a 3,3 miliardi (+10,6%) con un aumento sia nel vita (+14,8%) che nei danni (+3%). Il combined ratio al 93,4% "nonostante il maggior peso di sinistri da eventi atmosferici" e la solidità di capitale attestata da un solvency II ratio in aumento a 165% (da 161% nel primo trimestre).

"I risultati confermano la traiettoria di crescita intrapresa con disciplina dal Gruppo. Arriviamo a metà del Piano con un risultato operativo che segna un incremento per il sesto trimestre consecutivo, con una raccolta complessiva e un utile che crescono a doppia cifra e con una confermata profittabilità.

La solidità patrimoniale a 1,65 volte il requisito regolamentare, in miglioramento rispetto al precedente trimestre" commenta l'ad Alberto Minali.(ANSA).