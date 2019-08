Sfregia viso con bottiglia, arrestato

(ANSA) - VICENZA, 8 AGO - Un cittadino nigeriano di 21 anni, B.P., irregolare in Italia, è stato arrestato per lesioni gravissime nei confronti di un uomo, B.R. (43), residente a Montecchio Maggiore (Vicenza).

Era stato questi, nella serata di ieri, a presentarsi in stato di choc ai Carabinieri di Montecchio con il volto grondante di sangue a causa di una profonda ferita al viso. Ai militari ha raccontato di aver avuto poco prima una lite per futili motivi con uno straniero, e di essersi allontanato prima che la situazione degenerasse; era stato però inseguito e colpito al volto con una bottiglia dall'aggressore. Portato all'ospedale di Arzignano, il ferito è stato poi trasferito a Vicenza.

I carabinieri poco dopo hanno individuato e bloccato i nigeriano, che è stato portato in caserma e quindi in carcere a Vicenza, in stato di fermo. (ANSA).