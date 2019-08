Grandi navi: Toninelli, ormeggi diffusi 1/3 crociere

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "Secondo una prima stima, nel 2020 potremmo essere in grado di spostare verso gli ormeggi diffusi individuati circa un terzo delle crociere già prenotate su Venezia". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla commissione trasporti della Camera sul passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia.

"Dal proficuo lavoro svolto insieme - ha quindi spiegato - è emersa la disponibilità delle banchine del Terminal Ro/Ro di Fusina e della banchina Lombardia del terminalista 'TIV' ad ospitare fin da subito un congruo numero di grandi navi fino al termine della stagione 2019 ed un numero maggiore in maniera più strutturale per la prossima stagione crocieristica 2020".

Secondo Toninelli, inoltre, i progetti per il passaggio delle grandi navi "saranno completi di tutti gli elementi necessari per andare a dibattito pubblico". (ANSA).