Mose: conclusi test bocca porto Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 6 AGO - Si concludono oggi, secondo il cronoprogramma stabilito con il Ministero delle Infrastrutture, i test delle paratoie alloggiate nei cassoni della bocca di porto di Chioggia, iniziati il 22 luglio scorso.

Le 18 paratoie sono collocate a una profondità di 12 metri e hanno un peso di circa 300 tonnellate l'una, sono larghe 20 metri, lunghe 27,25 e spesse 5 metri. Dopo i sollevamenti effettuati a gruppi di cinque, ieri sono state sollevate nove paratoie, la metà situata nel lato nord verso Ca' Roman; oggi il test si conclude con le ultime nove paratoie sollevate contemporaneamente del lato sud, verso la spiaggia di Sottomarina.

I precedenti test di sollevamento sono stati effettuati alla bocca di porto di Lido, sia nel lato Cavallino-Treporti (21 barriere) che nel lato San Nicolo' (20). Fonti del Consorzio Venezia Nuova ricordano che il cantiere non é fermo, e i lavori e i test proseguono. In autunno è previsto il test per le 19 paratoie di Malamocco, ultimo dei tre varchi della Laguna.

La configurazione finale della bocca di porto Chioggia prevede una scogliera lato mare lunga 520 metri e alta 2,5, per smorzare la corrente di marea in ingresso, l'area impianti sul lato sud e un porto-rifugio sul lato nord, per consentire il passaggio dei natanti quando le paratoie sono in esercizio e chiudono il canale. (ANSA).