Lupa con radiocollare satellitare

(ANSA) - VICENZA, 6 AGO - Nell'area vicentina del Monte Grappa è avvenuta la prima cattura in Veneto di un esemplare di lupo, al quale è stato apposto il radiocollare satellitare che ne monitorerà d'ora in poi tutti gli spostamenti. Si tratta di una femmina adulta del peso di 35 chili, in buone condizioni, non allattante: non appena catturata, secondo le modalità del protocollo di intervento approvato dall'Ispra e dal Ministero dell'Ambiente, la lupa è stata sedata per effettuare le misurazioni biometriche, i prelievi per la genetica e apporre il radiocollare. Subito dopo l'esemplare è stato rilasciato. Ora il radiocollare, mediante segnali Gps, consentirà di seguirne con regolarità comportamenti e spostamenti e di attivare, in via sperimentale, nuovi sistemi di allerta rapida, ogni qualvolta l'animale supererà le cosiddette 'barriere virtuali' per la sicurezza degli allevatori della zona.