Cio al Coni 'cambi o sospensione'

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - E' arrivata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, una lettera del Cio in cui si esprime "seria preoccupazione" per alcune disposizioni della legge sullo sport attualmente in approvazione in Parlamento. Nella lettera, di cui l'ANSA ha preso visione, si segnala che la legge "intaccherebbe chiaramente l'autonomia del Coni" in sei punti. Il Cio chiarisce di poter adottare per la protezione del "Movimento di un paese la sospensione o il ritiro del riconoscimento del comitato olimpico". Potrebbero esserci ripercussioni sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. (ANSA).