Denunciano 'caporale',carte di soggiorno

(ANSA) - PADOVA, 2 AGO - Hanno trovato il coraggio di denunciare l'uomo che li sfruttava, li aveva messi nei campi a lavorare anche 14 ore al giorno, li aveva derubati dei risparmi, e che stava tentando di togliere loro anche la dignità.

Quattordici immigrati giunti in Italia dall'Africa attraversando il Mediterraneo sui barconi hanno ricevuto dalla questura di Padova altrettanti permessi di soggiorno "per casi speciali", come, in questo caso, il grave sfruttamento lavorativo.