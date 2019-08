Arena, nuovo cast e regia storica Aida

(ANSA) - VERONA, 2 AGO - Nuovi interpreti salgono domani sul palcoscenico dell'Arena di Verona per Aida di Giuseppe Verdi: un cast internazionale con attesi ritorni e debutti nello storico allestimento di Gianfranco de Bosio, ispirato alla prima serata d'opera in Arena nel 1913, e il direttore Francesco Ivan Ciampa.

Dopo aver diretto la recita domenicale del capolavoro verdiano, Placido Domingo cede nuovamente la bacchetta di Aida al maestro Ciampa, forte dei consensi ottenuti nelle ultime settimane a Verona e a Macerata, e qui di nuovo alla guida dell'Orchestra dell'Arena di Verona e del Coro preparato da Vito Lombardi.

Per la recita di domani, la numero 708 dalla prima notte del 10 agosto 1913, Aida si conferma "regina" dell'Arena di Verona non solo per numeri ma anche per qualità degli interpreti. È la volta infatti del soprano Maria José Siri, che torna ad Aida dopo successi in ruoli pucciniani alla Scala di Milano, a Genova e a Berlino. Con lei debutta nei panni di Radamés il tenore Martin Muehle.