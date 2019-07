Raf-Tozzi, gran finale il 25/9 all'Arena

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - E' iniziato tutto due anni fa, nel 2017, dall'Arena di Verona, quando Raf e Umberto Tozzi, amici da una vita, si sono ritrovati sul palco dell'anfiteatro in occasione del concerto-evento di Tozzi "40 Anni Che Ti Amo", e sull'onda dell'entusiasmo hanno deciso di tornare a collaborare e di cantare insieme. Proprio su quello stesso palco torneranno il 25 settembre per la festa che chiuderà il tour a due che, nei mesi scorsi settimane, li ha visti protagonisti nei palasport.

In scaletta più di 30 pezzi, da Gloria a Self Control, da Si può dare di più a Cosa resterà degli anni 80, da Infinito a Ti amo, ma anche Ti pretendo, Gli altri siamo noi, Il battito animale, Immensamente, il loro nuovo brano a due Come una danza e molti altri, tra cui l'immancabile hit Gente di Mare. (ANSA).