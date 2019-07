Assindustria Venetocentro, male Governo

(ANSA) - TREVISO, 31 LUG - Gli imprenditori dell'area centrale del Veneto bocciano il governo gialloverde. In un sondaggio tra i soci svolto da Assindustria Venetocentro, il 31,4% degli imprenditori di Padova e Treviso ha dato un giudizio "negativo" sull'operato del Governo (42,7% tra i medio-grandi) e il 14,6% "molto negativo". Nel complesso quasi un imprenditore su due (46%, con picco del 55,4% tra i medio-grandi) è convinto che l'esecutivo gialloverde stia lavorando male. I voti "positivi" sono stati il 12,9% e i "molto positivi" appena lo 0,8%. Per il 40,2% invece il giudizio è "appena sufficiente".

Cuneo fiscale, spending review, investimenti in istruzione e R&S le tre priorità per uno "choc competitivo". "Dopo un anno perso per la crescita e ingenti risorse orientate più all'assistenza che allo sviluppo - afferma la presidente di Assindustria Venetocentro, Cristina Piovesana - non perdiamo l'occasione della prossima legge di Bilancio".