Mafia: Patto legalità tra parti sociali

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato oggi a Venezia il Protocollo d'intesa sulla legalità con tutti i rappresentanti sindacali e delle istituzioni locali delle organizzazioni di categoria, imprenditoriali, economiche, produttive e professionali.

Ogni firmatario si è assunto l'impegno di promuovere e diffondere iniziative per favorire la legalità e sostenere azioni che prevengano e contrastino la criminalità organizzata.

"Solo facendo squadra - ha commentato Zaia - si combatte l'illegalità. Lo abbiamo constatato in molti casi e oggi, in particolare, i Veneti stanno dando la dimostrazione di essere un grande popolo, nel momento che tutti i suoi rappresentanti si ritrovano insieme per dire che gli obbiettivi comuni sono legalità, pulizia, rigore. Questo perché il desiderio comune è vivere in una regione che sia esente da fatti e atteggiamenti criminosi". (ANSA).