Basket: Reyer Venezia, Cerella rinnova

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Bruno Cerella ha rinnovato il contratto che lo lega ai campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia per la stagione 2019/20. Per la guardia-ala, che festeggia oggi 33 anni, sarà la terza stagione consecutiva con la maglia orogranata, con cui ha vinto il primo anno la FIBA Europe Cup e il secondo lo scudetto, terzo tricolore personale dopo i due di Milano. Nel suo palmares figurano anche due Coppe Italia e una SuperCoppa italiana. Cerella, 194 cm di altezza, è nato a Bahia Blanca (Argentina) ma è in possesso di passaporto italiano dai 16 anni di età, grazie alle origini dei nonni paterni. Lo scorso anno è sceso in campo in 54 incontri (42 di campionato, 11 di Basketball Champions League e uno di Coppa Italia), superando quota 100 presenze totali in orogranata.