Veneto, 1 mln per Boschi del Centenario

(ANSA) - VENEZIA, 29 LUG - La Giunta regionale del Veneto ha approvato la sottoscrizione di un accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri per un programma di iniziative a favore delle zone del Veneto più colpite dalla tempesta "Vaia" dell'ottobre 2018, e per celebrare le vicende storiche della prima guerra mondiale che in quei luoghi si sono svolte.

Il progetto, per il quale il governo ha assegnato alla Regione un contributo di un milione di euro, prevede iniziative tra cui percorsi commemorativi, concorsi di idee, laboratori e workshop creativi, cerimonie istituzionali, manifestazioni culturali e di promozione, pubblicazioni, attività didattiche e di formazione, visite guidate volte a recuperare, riqualificare e rigenerare le aree del Veneto colpite dal Vaia, puntando al coinvolgimento delle scuole e delle giovani generazioni.

Lo scopo è quello di creare dei "Boschi del Centenario", segni tangibili di due vicende diverse e lontane nel tempo, ma che hanno impresso tracce indelebili nel territorio montano del Veneto, a un secolo di distanza tra loro.