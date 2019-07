Kayak in difficoltà per maltempo, salvi 7 occupanti

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Sono tutti salvi i sette occupanti di un kayak che nel pomeriggio è stato sorpreso dal forte maltempo nella laguna di Venezia.

Secondo una ricostruzione dell'incidente, per il quale sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di porto, una ragazza è finita in acqua a causa del forte vento

che soffiava sulla Laguna. Uno degli occupanti del natante si è tuffato per cercarla senza avvertire gli altri. La giovane nel frattempo si era però rifugiata in un isolotto tra Mazzorbetto e

la zona di Tessera, a poca distanza dall'aeroporto. Il giovane che si era tuffato è stato a sua volta ripescato dai soccorritori.