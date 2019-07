Cgia, 7,6 mln occupati in micro aziende

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Sono micro e sono tantissime ma soprattutto sono importanti per l'elevato numero di persone a cui danno un'occupazione. Sono le micro aziende, vale a dire le attività imprenditoriali da 0 a 9 addetti. In Italia sono oltre 4,1 milioni di unità (pari al 95% del totale) e danno lavoro a quasi 7,6 milioni di cittadini (pari al 44,5% degli addetti nelle imprese). Un numero quasi doppio rispetto a quello riferito alle grandi aziende che, segnala l'Ufficio studi della Cgia, "assorbono" 3,8 milioni di addetti. Nelle micro ci sono 1,5 milioni di occupati in più rispetto alle aziende medio-grandi.(ANSA).