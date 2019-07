Catturato detenuto evaso con lenzuola

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Nelle prime ore di stamane è stato catturato, nei pressi di una gelateria a San Polo (Treviso), dagli investigatori del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria e dagli uomini del Reparto di Polizia penitenziaria di Treviso, il detenuto che nella notte tra il 24 e il 25 luglio è evaso dal reparto di malattie infettive dell'ospedale Cà Foncello, dove era ricoverato per accertamenti sanitari, calandosi con alcune lenzuola legate tra loro.

Appena diramato l'allarme, informa il ministero della Giustizia, la Polizia penitenziaria, i Carabinieri e la Polizia di Stato hanno organizzato posti di blocco in tutta la città, oltre che vaste battute in varie zone limitrofe. Circa 20 gli uomini della Polizia penitenziaria impegnati nelle attività di ricerca, coordinati dal nucleo investigativo centrale". (ANSA).