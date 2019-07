Venezia: pattuglie contro moto ondoso

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Per garantire la sicurezza della navigazione e contrastare il moto ondoso Venezia mette in campo una task force che sarà operativa dai prossimi giorni al 15 settembre. A compiere le missioni di pattugliamento e di controllo saranno unità navali di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia locale, Polizia lagunare e Guardia Costiere.

E' quanto deciso oggi nel tavolo tecnico-operativo presso la Capitaneria di Porto organizzato sulla base delle indicazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si era riunito nei giorni scorsi.