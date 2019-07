Tamponamento in A4, un ferito

(ANSA) - TRIESTE, 24 LUG - Una persona è rimasta ferita in un tamponamento tra un furgone e un camion avvenuto questa mattina verso le 7 in A4, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Il ferito - precisa Autovie Venete - è il conducente del furgone. Al momento del sinistro si registrava un rallentamento causato da flussi di traffico intensi. L'incidente ha richiesto la chiusura del tratto autostradale; interdetto al traffico anche lo svincolo di entrata a San Giorgio e istituita l'uscita obbligatoria a San Giorgio verso Venezia. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco - per estrarre l'autista rimasto incastrato fra le lamiere - l'elisoccorso e i soccorsi meccanici.

Il tratto autostradale è stato riaperto verso le 10.30. Code in A23 fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione Palmanova, mentre la circolazione è fortemente rallentata con code fra Villesse e San Giorgio in direzione Venezia e tra Latisana e il bivio A4/A23 in direzione Trieste.