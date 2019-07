Pellegrini,prossimo anno chiudo a Giochi

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Sono contenta del mio stato di forma e felicissima per la medaglia. E' un bellissimo mondiale e sono contenta visto che è l'ultimo. Sono in estasi. Il prossimo anno sarà l'ultimo che si chiuderà con l'olimpiade, non potevo chiedere di meglio": così Federica Pellegrini, ai microfoni di Rai Sport dopo la staffetta mista. "La ricetta magica? A me piace faticare - dice - allenarmi per me è l'unica strada ed è normale poi percorrerla. Sono stati anni bellissimi, sofferti, ricchi di emozioni forti che sicuramente vivro' in altri modi".