Lo sceicco bianco a Venezia Classici

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Lo sceicco bianco di Federico Fellini, che ebbe la première alla Mostra di Venezia del 1952, presentato in vista del centenario della nascita del regista nel 2020 e un "doppio" Bernardo Bertolucci con La commare secca, esordio del regista alla Mostra del 1962, e Strategia del ragno, presentato alla Mostra del 1970 sono tra i restauri di Venezia Classici che si vedranno al Lido nel corso della 76/ma Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta. La regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio presiederà la Giuria di studenti di cinema che assegnerà i premi Venezia Classici per i rispettivi concorsi, miglior film restaurato e miglior documentario sul cinema. Venezia Classici è la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra in anteprima mondiale, con crescente successo, una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell'ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni mondiali.

Curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Stefano Francia di Celle, Venezia Classici presenta inoltre una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori. La Giuria presieduta da Costanza Quatriglio è composta da 22 studenti, ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca' Foscari. Tra i restauri: il sorprendente esordio di Giuliano Montaldo, Tiro al piccione, che ebbe la sua prima alla Mostra del 1961; un grande film da riscoprire prodotto dalla Rai, Maria Zef (1981) di Vittorio Cottafavi; il capolavoro di Manoel de Oliveira, Francisca (1981); Out of the Blue (1980) di Dennis Hopper; New York, New York (1977) di Martin Scorsese, in una nuova copia 35mm appositamente stampata per la Mostra in occasione del 100 anniversario della United Artists. Al termine della proiezione di quest'ultimo film, seguirà una master class del celebre produttore Irvin Winkler (Toro Scatenato; Quei bravi ragazzi; New York, New York, i cinque film della serie di Rocky).