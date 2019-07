Mose: test paratoie a bocca di Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - Proseguono come da cronoprogramma stabilito con il Mit i cantieri del Mose e i test delle paratoie, tutte alloggiate nei cassoni delle bocche di porto della laguna di Venezia. Fino a giovedì 25 luglio saranno testate le 18 paratoie della bocca di porto di Chioggia, collocate a una profondità di 12 metri e dal peso di circa 300 tonnellate l'una, larghe 20 metri, lunghe 27,25 e spesse 5 metri. Le dighe mobili saranno sollevate a gruppi di cinque fino a giovedì, mentre il 5 e 6 agosto verrà sollevata metà barriera al giorno, per permettere la navigazione durante il test. I precedenti test di sollevamento sono stati effettuati alla bocca di porto di Lido, sia nel lato Cavallino-Treporti (21 barriere) che nel lato San Nicolò (20). In autunno è previsto il test per le 19 paratoie di Malamocco. Il varco di Chioggia è lungo 360 metri; a nord il margine del litorale di Pellestrina si allarga nell'oasi naturalistica di Ca' Roman; a sud la spiaggia di Sottomarina.