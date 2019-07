"Salviamo i mari", nel Canal Grande

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - "Salviamo i mari del mondo dalla plastica". È affidato a due grandi bottiglie d'acciaio che galleggiano nel Canal Grande l'appello che due artisti, lo scultore albanese Helidon Xhixha e il giovane fotografo svizzero Giacomo Braglia lanciano da Venezia contro l'inquinamento degli oceani. Il progetto "Twin bottles: message in a bottle" è sostenuto dalla Fondazione Braglia, che promuove mostre d'arte e da tempo è schierata sui temi ambientali tanto da aver finanziato una campagna per la riproduzione e la difesa tartarughe.

La prima bottiglia, lunga quattro metri, è firmata da Xhixha, 49 anni di Durazzo, che da anni lavora l'acciaio inossidabile.

La seconda, più piccola e accartocciata come uno scarto di plastica, è stata rivestita da Jack Braglia, 22 anni di Lugano, con le sue foto di denuncia dell'inquinamento scattate in giro per il mondo. "È giusto far partire proprio da Venezia questo grido di allarme dell'arte - hanno detto i due artisti -.

Dobbiamo salvare il nostro futuro".