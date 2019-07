Autonomia: Conte, governatori non avranno tutto

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Il modello della scuola non può essere frammentato, non possiamo pensare che l'Autonomia differenziata significhi frammentare questo modello.

Probabilmente i governatori interessati non avranno tutto quello che hanno chiesto, ma ci sta, è un negoziato tra Stato e Regioni". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

"Continuerò all'inizio della settimana prossima con incontri ristretti. Un nodo politico è rimasto, ed è quello dei beni culturali", aggiunge il premier. (ANSA).