Si rovescia con il trattore, morto agricoltore

(ANSA) - VERONA, 15 LUG - Un agricoltore di 66 anni è morto questa mattina dopo essersi rovesciato con il suo trattore a Cellore d'Illasi, in località Cisolino, in provincia di Verona. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore che si è capovolto e non ha dato scampo all'uomo, rimasto schiacciato sotto il mezzo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con l'elicottero di Verona Emergenza, assieme ai Vigili del fuoco di Caldiero, che hanno sollevato il mezzo e ricomposto il corpo dell'uomo, rimasto ucciso all'istante per le gravi lesioni riportate nello schiacciamento sotto il peso del mezzo agricolo.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del fatale ribaltamento, ma l'incidente non è stato considerato in ambiente lavorativo. (ANSA).